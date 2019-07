Unsere Stadtführer

machen Urlaub

– und Stadtführerbegleithund Nicco auch

Unsere Stadtführer Thomas Schuler und Doris Walter sind im August

in Urlaub. Stadtführungen sind in dieser Zeit also nicht möglich.

Bitte stellen Sie Ihre Terminanfragen erst wieder ab September.



Informationen zur Alternativen Stadtführung